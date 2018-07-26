شركة طيران عربية تطرد شاباً مصاباً بالتوحد وباقي أسرته يغادرون مقاعدهم معه!

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طردت «طيران الإمارات» (شركة حكومية)، الخميس 26 يوليو/تموز 2018، مراهقاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرته، من على متن إحدى رحلاتها المتوجِّهة من دبي إلى فرنسا، رغم امتلاك المراهق شهادة طبية تخول له السفر.

وسردت والدة المراهق، إيزابيل كومار، المذيعة في قناة «يورونيوز» معاناتها مع الشركة الإماراتية قائلة: «شكراً طيران الإمارات على إخراج عائلتنا من الطائرة، ابننا إيلي يعاني من اختلال عصبي (وتوحد)، ونحن أخبرناكم سابقاً أننا سافرنا من ملبورن (أستراليا) في رحلة دامت 14 ساعة».

وأضافت عبر «تويتر»: «قدَّمنا الشهادة الطبية (التي تخوّل له السفر) ونحن على متن الطائرة، كما اتَّصلنا بطبيبه الخاص المقيم بباريس، ليؤكد أن إيلي قادر على ركوب الطائرة».

ورغم محاولات «كومار» مع الشركة الإماراتية، فإن طاقم الطائرة رفض التحدث إلى الطبيب، وقال إن الشهادة كان يجب تقديمها لطاقم طيران الإمارات، العامل في المطار، قبل الصعود إلى الطائرة.

وفي هذا الشأن، استطردت الوالدة بالقول: «ما وجدناه صادم، خلل في المعاملة الإنسانية. في وجه الطاقم، هناك طفل يعاني من مشاكلَ حادة، ولكن الطاقم هدَّد بالاتصال بالشرطة إذا لم نغادر».

المراهق إيلي كان يرافق أسرته، المكونة من والدته ووالده وأخويه، خلال رحلة طويلة، بدأتها الأسرة من نيوزيلندا، مروراً بأستراليا، ودبي، حيث كان مقرراً أن ينتهي بهم المطاف في العاصمة الفرنسية باريس.

يشار أن «طيران الإمارات» وجهت اعتذاراً عبر «تويتر» إلى العائلة، بعد نحو 9 ساعات من إجبارهم على مغادرة الطائرة.

ورغم توصُّل العائلة إلى اتفاق مع الشركة للسفر إلى مدينة جنيف السويسرية، اليوم، أكدت الوالدة أنها «ستفكر مرتين قبل السفر على متن طيران الإمارات مجدداً».

وتابعت: «عامَلونا مثل الماشية، مع قليل من الاحترام، لا ماء ولا طعام حصلنا عليهما في المطار (في دبي)، وسنتحمَّل تكاليف تذاكر الطيران الخاصة بنا من جنيف إلى ليون (جنوب شرقي فرنسا)».







عربي بوست