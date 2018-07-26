طائرة مسيّرة تقصف مطار أبو ظبي الدولي؟!

A + A -

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها استهدفت مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة.

وقال الحوثيون على لسان مصدر من قوات "سلاح الجو المسير" التابع للجماعة، في حديث لوكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أن "طائرة صماد 3 المسيرة شنت عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي" مساء الخميس.

من جانبها، أكدت إدارة مطار أبوظبي الدولي عبر "تويتر"، وقوع "حادثة تسببت بها مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم"، وشددت على أنها "لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وأضافت إدارة المطار أنها ستواصل "متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".