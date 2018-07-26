الأسد يكشف سرا من طفولته

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أسرّ الرئيس السوري بشار الأسد لأسر عسكريين روس قتلوا في سوريا بأنه كان يحلم في طفولته بأن يصبح طيارا.

وصرّح ديمتري سافلين، منسق مجموعة الصداقة بين مجلس الدوما والبرلمان السوري بأن الأسد قال في اجتماع مع عائلات عسكريين روس قضوا في سوريا إنه حين كان طفلا ملأ دفاتره برسوم للطائرات، حالما بأن يصبح طيارا.

وكانت خمس أسر لجنود روس وصلت الاثنين إلى دمشق بدعوة من رئيس الدولة وعقيلته، حيث التقى بها الرئيس بشار الأسد، وخلال المحادثة سأل الأطفال ماذا يريدون أن يصبحوا في المستقبل.

وروى سافلين أن ألكسندر نجل بطل روسيا أوليغ بيشكوف، أجاب بأنه يحلم بأن يصبح ربانا لطائرة مدنية، فخاطبه الأسد قائلا: "أنا أفهمك. في طفولتي رسمت الطائرات على كل دفاتري".

يذكر أن مقاتلة تركية كانت أسقطت في 24 نوفمبر 2015 قاذفة قنابل "سو -24" تحت قيادة أوليغ بيشكوف، وبعد أن قفز بمظلته أطلق مسلحون النار عليه، وقد منح الطيار القتيل لقب بطل روسيا.