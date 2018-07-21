اغتصاب جماعي لقاصر بمدرسة البعثة الفرنسية بالمغرب

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بدأت النيابة المغربية بالتحقيق في قضية اغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، من قبل زملائها بمؤسسة "كلود موني"، التابعة للبعثة الفرنسية بالمحمدية في المغرب، بحسب ما ذكرت صحيفة هيسبريس المغربية.

وبحسب الصحيفة الإلكترونية، يتزامن التحقيق في القضية التي هزت الأوساط الفرنسية بالمغرب، مع تدخل باريس في القضية.

ووجهت أصابع الاتهام في القضية لأربعة تلاميذ قاصرين، بتهمة هتك عرض قاصر تحت التهديد والتحريض على البغاء، والتحرش الجنسي، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص مصحوب بأمر.

ونقلت الصحيفة عن والدة القاصر الفرنسية، أنها تعرضت لضغوطات من طرف جهات نافذة في المحمدية، لحملها على التنازل عن متابعة المتورطين في القضية.

وأضافت أن ابنتها تعرضت للتهديد من طرف زملائها بنشر صور لها وأشرطة جنسية قاموا بتصويرها، وهي تتعرض للاغتصاب الجماعي، من أجل مواصلة الإذعان لرغباتهم الجنسية الشاذة.

وأوضحت الأم الفرنسية، أن التلاميذ الأربعة كانوا يستدرجون ابنتها إلى بناية مهجورة توجد أمام المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية، وكانوا يرغمونها على الخضوع لرغباتهم الجنسية.