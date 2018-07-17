يزوّرون بطاقات مصرفية لسرقة رواتب الموظفين!

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كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الوطن" السورية عن ضبط أشخاص يمتهنون تزوير بطاقات الصراف التي يتقاضى الموظفون بموجبها رواتبهم، مؤكدة أنّه تم تزوير عشرات البطاقات بالتواطؤ مع موظفين في المصارف ساعدوهم في الحصول على البيانات الخاصة بهم.

وأوضحت المصادر أنّ المزورين كانوا يستخرجون هذه البطاقات ومن ثم أما إنهم يتقاضون رواتب الموظفين الذين حصلوا على معلومات تخصهم وإما بيعها، معتبرة أن هذه الجرائم خطرة باعتبار أنها تسرق أموال الموظفين.

وكشفت المصادر عن ورود العديد من الحالات حول استغلال البعض لتجديد بطاقات الصراف ثم قبض رواتب من دون علم أصحابها.