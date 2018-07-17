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أقدم قطعة خبز في العالم.. موجودة بدولة عربية

17
JULY
2018
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قدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام في موقد حجري بشمال شرق الأردن مفاجأة سارة للباحثين، وهي أن الناس بدأوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوي قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.
 
ويظهر الاكتشاف، الذي نُشرت تفاصيله، الاثنين، أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا في السابق، وقبل ما يزيد عن 4 آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري.
 
وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي، التي جرى طحنها إلى دقيق.
 
وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية، التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري بالصحراء السوداء.
 
وقالت آمايا آرانز أوتايجي، الباحثة في جامعة كوبنهاغن في علم النباتات الأثرية والمعد الرئيسي لبحث نشر في دورية (بروسيدنجزأوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز) "وجود خبز في موقع له هذا العمر حدث استثنائي".
 
وأضافت أن أصول الخبز ارتبطت إلى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التي بدأت في زراعة حبوب مثل البقوليات. وجاء أقدم دليل سابق على الخبز من موقع عمره 9100 عام في تركيا.
 
وتابعت: "علينا الآن أن نقيم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة(...) من الممكن أن الخبز أوجد حافزا للناس للاشتغال بالزراعة".
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