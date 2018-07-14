أب ينهي حياة ابنته أمام زملائها في العمل... ما فعله أكثر وحشية مما تتخيلون

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أقدم رجل في الستينات من عمره على قتل ابنته على مرأى من زملائها. فقد توجه الأب المصري إلى مكان عمل الإبنة وحين التقاها وجه إليها طعنات عدة في رقبتها ومناطق مختلفة من جسمها.

وحدث ذلك في كفر الشيخ وأظهرت التحريات أن الرجل توجه إلى شركة لبيع وتجارة فلاتر المياه حيث تعمل ابنته وارتكب جريمته.

وبعد اعتقاله قال الأب إنه فعل ذلك من أجل الثأر لشرفه. وأشار إلى أن الضحية قامت بخيانة زوجها ما أدى إلى طلاقها منه، معتبراً أنها شوهت سمعته.

وقد خضعت الجثة لفحص الطبيب الشرعي الذي أكد أن الطعنات هي سبب الوفاة وأصدر تصريحاً بالدفن.

(لها)