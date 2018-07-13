هذا هو السبب الرئيسي لانفجار مطار القاهرة

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أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع الانفجار الذي دوى في أحد مخازن الوقود في مصنع للبتروكيماويات خارج مطار القاهرة الدولي، وفقاً لما قاله متحدّث بإسم الجيش المصري على صفحته على "فيسبوك".

وقال المتحدث: "نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته"، فيما أكّد الدفاع المدني المصري في بيان السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي أسفر عن إصابة اثني عشر شخصا.

وقال وزير الطيران المدني المصري لسكاي نيوز عربية إن حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة لم تتأثر بالحريق وان المطار آمن بشكل تام، مؤكداً أنّ مطار القاهرة الدولي آمن ولا تأثير للانفجار وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.