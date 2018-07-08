بالفيديو: قصف صاروخي جديد على مطار التيفور

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نشرت قناة "الإخبارية السورية" فيديو يُظهر لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ استهدفت مطار التيفور بريف حمص الشرقي مساء اليوم.

زكان قصفاً صاروخياً طال مطار التيفور ومحيطه قرب تدمر في محافظة حمص" للمرة الثانية، بعدما تعرض في السابق لضربات عدة اتُّهِمَت اسرائيل بتنفيذها

من جهته أشار التلفزيون السوري إلى أن "الدفاعات الجوية التابعة للجيش تصدت للعدوان وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية" وأن 4 إلى 6 صواريخ سقطت على أطراف مطار التيفور وأسفرت عن أضرار مادية فقط

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية صرحت بأن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف قاعدة جوية سورية قرب حمص