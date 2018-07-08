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اليمن.. لص يسرق منزلا ويترك رسالة اعتذار!

8
JULY
2018
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كتب لص رسالة اعتذار على باب ثلاجة أحد المنازل في تعز وسط اليمن بعد أن سرق منه أجهزة كهربائية وإلكترونية وأثاثا قيمته نحو 250 ألف ريال يمني (نحو 500 دولار أمريكي).

ونقلت وكالة الأناضول، عن مشتاق الفقيه وهو صهر صاحبة المنزل، قوله إن "لصا قام أمس السبت، بسرقة منزل شقيقة زوجتي في حي الزهراء بمدينة تعز (وسط البلاد)، وترك خلفه رسالة اعتذار لأصحاب المنزل المسروق".

وأشار أن أصحاب المنزل غادروه قبل أيام، وانتقلوا للعيش بمنطقة ريفية في تعز، بشكل مؤقت، بسبب تعرض حيهم الخاضع لسيطرة الحكومة، بين الحين والآخر، للقصف المدفعي من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في إطار الحرب المندلعة في البلاد بين الطرفين منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأضاف الفقيه أن زوجته ذهبت اليوم إلى المنزل لتفقده بطلب من أختها وتفاجأت برسالة كتبها اللص وتركها على باب الثلاجة، جاء فيها: "أنا ما سرقت والله إلا من جوع، المعذرة منكم، أخوكم عبده أحمد".

ووفقا لوكالة الأناضول، قام الفقيه بنشر صورة الرسالة التي تركها اللص عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى أن "اللص لم يسرق كل ما في المنزل من أثاث وأجهزة".

روسيا اليوم
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