بسبب فلافل.. 287 حالة تسمّم!

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي بسبب وجبة فلافل فاسدة والتي وقعت يوم الجمعة الماضي في أحد مطاعم منطقة حولي الى 287 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن معظم الحالات التي استقبلتها سمح لها بالخروج بعد أن تحسنت حالتهم الصحية فيما استدعى الأمر دخول 53 حالة إلى المستشفى.

وأوضحت أن مستشفى مبارك استقبل 192 حالة فيما استقبل المستشفى الأميري 21 حالة ومستشفى الفروانية 23 حالة ومستشفى الجهراء 17 حالة ومستشفى الصباح والعدان ست حالات لكل منهما بينما استقبلت المستشفيات الخاصة 22 حالة.

وأشارت إلى أن باقي الحالات التي بقيت في المستشفيات مستقرة وتتلقى العناية الطبية اللازمة.

وقد انتشرت مقاطع صوتية لشخص يدعي أنه أحد ملاك المطعم يتهم شريكه الذي قد أنهى شركاته معه قبل أسبوعين بالتسبب بتسميم رواد المطعم انتقاما من شركائه الآخرين، كما يدعي المالك.