living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكومة تواجهها بـ5 آلاف بيضة محقونة بالسمّ...الثعابين تهاجم قرية مصرية !

7
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


صبري عبد الحفيظ-

صبري عبد الحفيظ: تهاجم أعداد كبيرة من الثعابين قرية في مصر، واضطرت الحكومة للتدخل مباشرة، لحماية الأهالي، ووضعت خطة لمواجهة الأزمة، من خلال نشر نحو 5 آلاف بيضة محقونة بسم قاتل.

وتتعرض قرية "منية السعيد" مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لظاهرة خطيرة، تتمثل في مهاجمة أعداد كبيرة من الثعابين للأهالي في المنازل والحقول، لدرجة أنهم هجروا بيوتهم إلى الشوارع، ولم يعودوا قادرين على رعاية محاصيلهم.

وهاجمت الثعابين السامة، العشرات من الأهالي، وأصيب خمسة بلغات، ما أدى إلى وفاة أحدهم على الفور، بينما تلقى الأربعة الآخرون العلاج وتم انقاذ حياتهم. واستطاع الأهالي قتل نحو 37 ثعباًنا سامًا خلال الأسبوع الماضي.

وتقدم الأهالي بلاغ إلى النيابة العامة، ضد وزيري الزراعة والصحة، ومحافظ البحيرة، ووكيلي وزارتي الزراعة والصحة، ومدير فرع جهاز شؤون البيئة، ومدير مديرية الطب البيطري، ورئيس مجلس المدينة بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة.

واتهم أهالي القرية مسؤولي الحكومة بالإهمال والتقصير والتقاعس في مواجهة ظاهرة انتشار الثعابين والأفاعي في القرية، ما تسبب في وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين.

وقال محمد عمران، أحد أهالي القرية لـ"إيلاف" إن الثعابين والأفاعي تنتشر في القرية بشكل كبيرة، مشيرًا إلى أنها صارت تهاجم الجميع في المنازل والحقول.

وأضاف أنها أصبحت تمثل خطرًا على حياة الأهالي، بعدما أصابت لدغاتها نحو 5 أشخاص، مات أحدهم في الحال، منوهًا بأن الأهالي قدموا العديد من الاستغاثات إلى المسؤولين المحليين منذ بداية الصيف، إلا أنهم تجاهلوها تمامًا، ولم يتحرك أحد إلا بعد أن تفاقمت الأزمة.

وتصاعدت أزمة هجوم الثعابين على القرية، ووصل صداها إلى العاصمة القاهرة، وأصدر رئيس الحكومة مصطفى المدبولي قرارًا بتشكيل لجنة لمواجهتها، وزارت وفد من الحكومة القرية، لوضع حلول عاجلة للأزمة.

وتضم اللجنة مسؤولين وخبراء في الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ومديريات الطب البيطري والصحة والزراعة وأساتذة من كلية الزراعة جامعة دمنهور. وتعمل اللجنة على تطهير الترع والمصارف بالقرية من الحشائش لمنع اختباء الثعابين بداخلها، ورفع حالة الطوارئ بمستشفى المحمودية وتوفير الأمصال اللازمة الخاصة بالسموم.

وتوصلت اللجنة إلى طريقة وحيدة لمواجهة الثعابين، خلال حقن 5 آلاف بيضة بمادة سامة، ونشرها في الأماكن التي تعيش فيها الثعابين، حتى تلتهمها وتنفق فورًا. وقال مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور حسني عباسي، إنه ليست هناك أية إصابات جديدة بلدغات الثعابين بين أهالي القرية، مشيرًا إلى أن الأوضاع مستقرة حاليًا والأهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف لـ"إيلاف" أن اللجنة بدأت في مكافحة الثعابين من خلال شراء 5 آلاف بيضة، وحقنها بمادة سامة، ونشرها على مشارف الأراضي الزراعية والمصارف والمناطق المهجورة بالقرية، حتى تلتهمها الثعابين وتنفق فورًا.

ولفت إلى أن اللجنة أطلقت حملة موازية لتوعية الأهالي من عدم التعرض للبيض السام، أو العبث به، وتحذير أطفالهم من التعرض له، بالإضافة إلى التوعية بكيفية مواجهة الثعابين والأفاعي.

ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، بل وصل صداها إلى مجلس النواب، وتقدم عضو البرلمان، بلال النحال، عن دائرة "المحمودية والرحمانية" بمحافظة البحيرة، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التنمية المحلية والصحة والبيئة ومحافظ البحيرة، بسبب انتشار الأفاعي والثعابين بقرية "منية السعيد" بمركز المحمودية.

وقال النحال في بيانه، إن الأهالي يتعرضون للدغات الثعابين والأفاعي ما تسبب في وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بالقرية، مطالبا بصرورة وسرعة التدخل لإنقاذ المواطنين من تلك الكارثة.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout