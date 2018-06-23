بالصورة: جريمة مروعة في منزل شقيق وزير سابق!

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة عن جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها عائلة بأكملها، مؤلفة من الأم وطفلتين، وذلك خلال ذهاب رب الأسرة لمشاهدة مباراة مصر والسعودية، ليعود ويجد عائلته قد ماتت خنقاً.



وأشارت تحقيقات أجهزة الأمن إلى أن المنزل الذي وقعت فيه الجريمة مملوك لشقيق وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة، وأن الطفلتين الضحيتين هما حفيدتا الفنان المصري الراحل المرسي أبو العباس، وفقاً لما ذكره موقع "العربية.نت". وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت عقب انطلاق مباراة مصر وروسيا في المونديال، حيث استغل الجناة خلو الشارع من المارة وانشغال الجميع بمشاهدة المباراة على المقاهي وتوجها لشقة الأسرة لتنفيذ الجريمة.



وتبين أن الجناة قاموا بسرقة مبلغ 340 ألف جنيه كانت في المنزل.



وقال الزوج في التحقيقات إنها نتاج ميراث شقة حصل عليه قبل أيام، وهو ما جعل رجال الأمن يشكون في أن يكون الجناة على صلة بالزوج والأسرة.

وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في محل تجاري مواجه للمنزل دخول شاب وسيدة منقبة إلى المنزل في توقيت وقوع الجريمة نفسه، ولذلك تحفظت أجهزة الأمن على عدد من المشتبه بهم، وبدأت استجوابهم لمعرفة إن كانوا متورّطين في الجريمة من عدمه.



والمعاينة التي جرت تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بيّنت وجود كدمة في العين وخدوش على جسد الأم، وهو ما يؤكد أنها قاومت الجناة قبل قتلها، وحاولت منعهم من السرقة فقتلوها، فيما لم يظهر على جثتي الطفلتين أي آثار لمقاومة، ولكن وجدت عليهما آثار خدوش.