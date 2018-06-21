الجيش المصري يعلن مقتل 32 مسلحا خلال عملياته بسيناء

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أعلن الجيش المصري أنه قتل 32 مسلحا، واعتقل 96 آخرين خلال عملياته المستمرة في شمال سيناء "سيناء-2018"، والتي بدأها في شباط/ فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، في بيان رقم (24) الخميس، إنه عثر بحوزة القتلى على عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر والعبوات الناسفة، وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء.

واستنادا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 316 مسلحا، بخلاف 37 عسكريا، منذ بدء العملية "سيناء 2018".

وأطلق الجيش المصري عملية "سيناء-2018" في سيناء شمال مصر في بداية شباط/ فبراير الماضي، لكنها ما زالت مستمرة إلى الآن وسط حصار خانق يعاني منه سكان مدن شمال سيناء، يتمثل في تقييد الحركة، وشح كبير في إمدادات الغذاء والوقود.