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نائب برلماني مغربي يدعو لتحسين العلاقات مع الجزائر

21
JUNE
2018
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دعا نائب من البرلمان المغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة إلى وضع حد لمشكلة إغلاق الحدود البرية مع الجزائر، بحسب ما أفاد موقع الحزب وصحيفة "الخبر" الجزائرية.
 
وأشار موقع "حزب الأصالة والمعاصرة" بالإضافة إلى صحيفة "الخبر" إلى أنها المرة الأولى في التاريخ، حسب النائب، التي يُوجه فيها سؤالا للحكومة المغربية حول الحدود.
 
وشجع تصويت الجزائر لصالح المغرب من أجل تنظيم مونديال 2026، ثاني أكبر حزب في الرباط، على تخطي عتبة المحظور، فقد توجه نائب برلماني عن هذا الحزب، محمد أبودرار، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، التي تضررت بفعل الحدود البرية المغلقة منذ 24 عاما.
 
ووصف الحزب المغربي سؤال نائبه بمبادرة هي الأولى من نوعها ستسجل بمداد من ذهب في سجل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة.
 
ولفت النائب المغربي انتباه رئيس الحكومة إلى أنبوب الغاز الجزائري المار على التراب المغربي نحو إسبانيا، حيث يرى فيه مثالا لإحدى المصالح الإستراتيجية التي تجمع البلدين، ما يسمح للمغرب باقتطاع 10 في المائة من المبيعات، أي أنّه يضخ في الخزينة المغربية أكثر من مليار دولار سنويا.
 
وتساءل النائب: "لم لا يتم تبني نفس الإستراتيجية وتعميمها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقويتها بالتشريعات والاتفاقيات الثنائية التي ستسمح قطعا بتذويب باقي الخلافات السياسية".
 
وختم النائب نصه بسؤال لرئيس الحكومة عن"إمكانية طرح مبادرات لتحسين العلاقات الثنائية مع الجارة الجزائر في الجانب الاقتصادي، كخطوة لفتح المجال أمام تذويب جليد باقي الخلافات السياسية بين البلدين".
روسيا اليوم
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