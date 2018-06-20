مقتل رجل أمن سعودي أثناء مطاردة عصابة مخدرات

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أعلن الأمن العام السعودي مقتل أحد عناصر الأمن أثناء مطاردة عصابة ترويج المخدرات في منطقة جبلية بعسير جنوب غربي المملكة.

وذكر المتحدث باسم الأمن العام أن أفراد العصابة أطلقوا النار على رجال الأمن أثناء محاولتهم الفرار من قبضتهم مساء اليوم الثلاثاء، وردت قوات الأمن على مصدر النيران، مما أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وأحد عناصر العصابة من الجنسية الإثيوبية وإصابة آخر من الجنسية السعودية.

وتمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على 4 من عناصر العصابة، وهم يحملون الجنسية الإثيوبية.

وأكد المتحدث أن رجل الأمن الذي لقي مصرعه هو النقيب عبدالله عوضة عسيري.