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مفاجأة.. المالكي يخرج عن صمته وينتقد تحالف الصدر والعامري

20
JUNE
2018
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لندن- عربي21 -
انتقد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الثلاثاء، إعلان التحالف بين قائمة "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف"الفتح" بزعامة هادي العامري.
 
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، إن أي تحالف جرى بين الفتح (بزعامة هادي العامري) وسائرون (يدعمه مقتدى الصدر) من شأنه أن "يزيد المشهد السياسي إرباكا وتعقيدا".
 
وأضاف المالكي في تصريح لراديو "المربد" العراقي أن "ائتلافه يشكل برفقة سائرون والنصر والحكمة والفتح القاعدة العريضة التي تنفتح على الفضاء الوطني بجميع قواه السنية والكردية". 
 
 
وأكد أن "ائتلاف دولة القانون يعمل على لم شمل القوى الخمس التي سجلت حضورا انتخابيا والتي من الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف من الأطراف تمهيدا لتشكيل لجنة تحضيريه لتحالف شامل ينفتح على جميع القوى السياسية السنية والكردية".
 
وبين المالكي أن "ائتلاف دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والأكراد لتشكيل الأغلبية"، مؤكدا أن "من يؤمن بالأغلبية سيعتبر شريكا ومن لم يؤمن بها فباستطاعته التوجه إلى المعارضة وفق آليات الديمقراطية".
 
 
ورأى أن "السابق لأوانه الحديث عن التحالفات ما لم يتم تصحيح مسار العملية الانتخابية والمصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي"، معربا عن "مخاوفه من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ30 حزيران الجاري وهو الموعد الذي ينتهي فيه عمل البرلمان".
 
 
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق، التحالف بين قائمتي "سائرون" التي يدعمها و"الفتح" بزعامة هادي العامري المدعوم من إيران لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
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