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مصرع "أبو خطاب العراقي" مسؤول النفط والغاز في داعش

20
JUNE
2018
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قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا إنه عطل تمويل تنظيم داعش بقتل الرجل الذي كان يدير شبكته للنفط والغاز وأعضاء آخرين في التنظيم الشهر الماضي.
وقال في بيان "مقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تمويل عملياته في العراق وسوريا... القدرة على تمويل المقاتلين وشراء السلاح وصيانة العتاد سوف تتقلص".
 
وأضاف أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبو خطاب العراقي وثلاثة أعضاء آخرين في التنظيم في 26 من مايو أيار في وادي نهر الفرات الأوسط.
 
وقال إن العراقي "كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية".
 
وفي سوريا، يستخدم التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوة الجوية وقوات خاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لفصائل كردية وعربية مسلحة، في معركتها ضد تنظيم داعش.
 
وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية أراضي من التنظيم في شمال وشرق سوريا العام الماضي، بما في ذلك الرقة المعقل الرئيسي للمتشددين في سوريا. ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تقاتل داعش في بعض المناطق الصحراوية شرقي نهر الفرات.
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