بعد الطائرات الورقية.. إسرائيل تقصف 25 هدفا بغزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف، ليل الثلاثاء الأربعاء، حوالى 25 هدفا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من الأراضي الفلسطينية.

وذكر الجيش في بيان أنه أحصى نحو 30 قذيفة بينها صواريخ أطلقت ليلا من القطاع على إسرائيل.

وشنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة لم تسفر عن وقوع إصابات، ردت عليها فصائل مسلحة بإطلاق صواريخ من القطاع المحاصر على جنوب إسرائيل.

وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن الطائرات الحربية أطلقت صواريخ عدة على أرض فارغة بجانب موقع تدريب يتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأضاف ان غارة ثانية استهدفت موقعا تابعا للقسام شمال القطاع.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حصول الغارات، موضحا أنها جاءت "ردا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وبعد الحجارة أصبحت الطائرات الورقية الحارقة رمزا للاحتجاجات، التي بدأها الفلسطينيون في 30 مارس الماضي على حدود غزة للمطالبة بحقهم في العودة ولكسر الحصار، الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وقتل 132 فلسطينيا على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية منذ بدء احتجاجات "مسيرات العودة".