الإتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا"... ماذا جاء فيها؟

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رفع الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى رسمية إلى "الفيفا" لاستغلال قنوات bein sports القطرية امتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018 في الشرق الأوسط في بث رسائل سياسية تهدف للإساءة للمملكة.



وبحسب الأنباء السعودية، "الشكوى بينت التحريض المستمر من bein sports القطرية في إثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب في المنطقة، وتوظيف عملها لأغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة".



وشكوى الاتحاد كشفت عن التعاطي الإعلامي السياسي المرفوض للقناة القطرية بعد مباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي حيث يعد استمرارًا لتجاوزات كثيرة تتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي التي تشدّد على وجوب النأي بالرياضة عن السياسة، بحسب الوكالة.



ودعا الاتحاد السعودي "الفيفا" إلى اتخاذ العقوبات المشددة تجاه القناة القطرية تجنيبًا لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب في أخلاقياتها والى التدخل وسحب الحقوق الحصرية الممنوحة للقانة القطرية في كأس العالم 2018، وغيرها من المسابقات الأخرى حماية للعبة من التشويه الذي طالها، بحسب الوكالة.