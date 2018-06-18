وزارة العمل السعودية تكشف عن مهنة محظورة على النساء في المملكة

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، عن المهنة التي يحظر على السعوديات ممارستها.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية إن "مهنة الميكانيكا محظور على المرأة السعودية العمل فيها".

جاءت تلك التصريحات تزامنا مع كثرة الأنباء التي تم تداولها عن استعدادات الورش الصناعية لقيادة المرأة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن "تهيئة البيئة الملائمة للنساء في الورش والأنشطة المصاحبة ستتم دراستها مع الجهات المعنية".

وكان أمر ملكي قد صدر منذ شهور، يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في شوراع المملكة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وتسلمت أول امرأة سعودية رخصة قيادتها من وحدة المرور التابعة لها في المملكة خلال الأيام الماضية.

ويسمح للسعوديات بقيادة السيارات في 20 حزيران الجاري.

وجهزت إدارات المرور في بريدة ومحافظات منطقة القصيم، أقسام نسائية بجميع إداراتها، تزامنا مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات.