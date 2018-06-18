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أزمة المياه تدفع العراق إلى حظر زراعة 8 محاصيل صيفية

18
JUNE
2018
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أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة العراقية، بأنه تم حظر زراعة 8 محاصيل، ضمن الخطة الزراعية للموسم الصيفي، بسبب قلة الإيرادات المائية.
 
وقال مهدي ضمد القيسي، وكيل الوزارة، إن "وزارة الزراعة قدمت الخطة الزراعية للموسم الصيفي إلى وزارة الموارد المائية لاعتمادها، فاعتذرت الأخيرة عن عدم اعتمادها بسبب قلة الإيرادات المائية".
 
وأضاف أنه "تم إلغاء زراعة محاصيل الأرز، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، السمسم، القطن، الدخن (من الحبوب ‎يستخدم كعلف للحيوان‎)، زهرة الشمس والماش (بقوليات) من الخطة الصيفية".
 
وتابع أنه "تم فقط الإبقاء على زراعة الأرز في 225 دونمًا (الدونم يساوي 1000 متر مربع) خاصة بالبحوث الزراعية والتطوير".
 
وأوضح أن "محصولين هما الأرز، الذي تتسلمه وزارة التجارة، والذرة الصفراء، الذي تتسلمه وزارة الزراعة، هما الأساسيان ويشكلان مشكلة رئيسية في إلغاء الزراعية، بينما باقي المحاصل تدخل في الصناعة بشكل مباشر".
 
ومنذ سنوات، يعاني العراق من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم من أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار الساقطة في البلد العربي، خلال السنوات الماضية.
 
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، وتنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، لتشكل شط العرب، الذي يصب في الخليج العربي.
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