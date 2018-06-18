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الكشف عن "معلومات مهمة وخطيرة" في حريق المخازن الانتخابية بالعراق

18
JUNE
2018
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أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية في العراق العثور على معلومات وصفها بـ"المهمة والخطيرة" في قضية الحريق داخل مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد.
 
وأشار رئيس اللجنة عادل نوري في حديث إلى موقع "السومرية نيوز" اليوم إلى أن تلك المعلومات سُلمت إلى اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في الحادث، مؤكدا وصول المحققين إلى "نتائج مهمة ومتقدمة بشأن أسباب الحريق والأطراف المتورطة فيه".
 
وتابع قائلا إن "التحقيقات أوصلت إلى إلقاء القبض على مجموعة من الجناة والمشتبه فيهم من الرموز التي نعتقد أنها مهمة".
 
وأشار المسؤول إلى أن حساسية الموضوع وخطورته وتأثيره المباشر على العملية السياسية في البلاد يجعل المحققين يمتنعون عن كشف تفاصيل الأسماء والجهات المتورطة في الحادث لحين انتهاء التحقيقات بشكل نهائي.
 
وذكر نوري أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق، ولديها اتصال مباشر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الموضوع.
 
واندلع الحريق في 10 من الشهر الجاري داخل مخازن مفوضية الانتخابات في مكتب انتخابات الرصافة بالعاصمة بغداد وطال جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة الفرز الإلكتروني، لكن دون الإضرار بصناديق وأوراق الاقتراع.
 
وجاء ذلك على خلفية جدل واسع نشب في البلاد بسبب المزاعم عن وجود عمليات تزوير أثناء الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد شهر مايو الماضي وفاز فيها تحالف "سائرون" بزعامة الداعية الشيعي المعارض مقتدى الصدر.
 
المصدر: السومرية
روسيا اليوم
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