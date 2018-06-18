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نتنياهو: سنواصل السيطرة على الضفة الغربية بسبب امكانية استهداف إسرائيل

18
JUNE
2018
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مواصلة القوات الإسرائيلية السيطرة على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن تعود إلى استمرار إمكانية استهداف إسرائيل بهجمات.
 
وقال نتنياهو، في تسجيل مصور نشره مكتبه الإعلامي، اليوم الأحد، تعليقا على إعلان جهاز الأمن الإسرائيلي اعتقال 20 فلسطينيا زعم أنهم خططوا لشن هجمات: "قام الشاباك وجيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية باعتقال خلية إرهابية تنتمي لحماس حاولت تنفيذ عمليات انتحارية في أورشليم (القدس) وتل أبيب من نابلس، من داخل يهودا والسامرة، حماس تحاول الاعتداء علينا من غزة ومن يهودا والسامرة على حد سواء".
 
وأضاف نتنياهو: "لهذا السبب سنواصل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي التي تقع غربي نهر الأردن".
 
 
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، على الرغم من أن هذه المنطقة من المخطط أن تدخل بشكل كامل تقريبا ضمن الدولة الفلسطينية التي تنص على إنشائها قرارات الأمم المتحدة.
 
وتنقسم حاليا الضفة لـ3 مناطق، الأولى "A" تشمل 17.2 بالمئة من أراضي الجانب الغربي لنهر الأردن وتخضع للسيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والثانية "B" تشمل 23.8 بالمئة من أراضي الضفة وتخضع للسلطة المدنية للحكومة الفلسطينية والسيطرة العسكرية لإسرائيل، والثالثة "C"، التي تضم 59 بالمئة من أراضي الجانب الغربي وتنفذ إسرائيل سيطرتها الكاملة عليها.  
 
ويعتبر مجلس الأمن الدولي هذه الأراضي محتلة بصورة غير شرعية من قبل إسرائيل، التي تقيم مستوطنات للإسرائيليين في المنطقة على الرغم من أنها لم تعلن أبدا ضم الضفة إليها. 
روسيا اليوم
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