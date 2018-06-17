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بالصور- أنجيلينا جولي تجول في الموصل: هذا أسوأ دمار شاهدته

17
JUNE
2018
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زارت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الموصل في شمال العراق ودعت المجتمع الدولي ألا ينسى السكان الذين يحاولون إعادة إعمار مدينتهم.


وكشفت لقطات مصورة وصور قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن نجمة هوليوود التقت بعائلات من غرب الموصل وسارت في شوارع سبق أن تعرضت للقصف.


هذا وانتزعت القوات العراقية السيطرة على الموصل في تموز عام 2017 من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على المدينة قبل ذلك الحين بثلاث سنوات وحولوها إلى معقل “للخلافة” في حملة عسكرية شهدت فرار 900 ألف من السكان.


ووصفت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأوضاع في مدينة الموصل العراقية بأنها “مروعة”، قائلة إن العراقيين لا يزالون محاطون بالجثث ومشاهد الدمار.


وقالت الممثلة الأميركية، من أمام أنقاض الجامع مسجد النوري خلال زياتها للمدينة: “هذا هو أسوأ دمار شهدته خلال سنوات عملي مع مفوضية شؤون اللاجئين”.
وقالت جولي، أثناء تفقدها مشاريع لإعادة الإعمار، إن “الأوضاع التي شهدتها هنا في الشطر الغربي من مدينة الموصل مروعة. لا يزال نزوح السكان مستمرا، واكتظاظ المعسكرات القريبة من المدينة باللاجئين متواصلا”.


وحثت المجتمع الدولي على عدم نسيان المدينة وسكانها “المعدمين الذين لا يجدون الدواء لأطفالهم”.


وأضافت أن “السكان هنا فقدوا كل شيء، فمنازلهم دمّرت، ولا يملكون الدواء لأطفالهم، كما لا يجد كثير منهم المياهالنظيفة أو الخدمات الأساسية”.

وقالت إن العراقيين في المدينة لا يزالون “محاطون بالجثث وأنقاض المنازل” التي يحاولون الآن إعادة بنائها بعد الصدمة المروعة التي تعرضوا لها أثناء خلال احتلالها.

Reuters
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