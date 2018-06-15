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مصر تتفوق على بريطانيا وأمريكا في معدلات الأمان

15
JUNE
2018
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أصبحت مصر أكثر بلدان قارة أفريقيا أمنا وأمانا بل وتفوقت على كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في معدلات الأمان، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة غالوب الدولية.
 
وأصدرت المؤسسة تقريرها السنوي الدولي عن القانون والنظام في 135 دولة حول العالم، وجاءت مصر في المركز 16، وصُنفت على أنها الأكثر أمنا في أفريقيا، وتفوقت في معايير أمنها على بريطانيا، التي جاءت في المركز 21 والولايات المتحدة، في المركز 35.
 
وبحسب التقرير، جاءت سنغافورة في المركز الأول كأكثر بلدان العالم أمانا، تلتها النرويج، وايسلندا، وفنلندا، فيما جاءت فنزويلا في المرتبة الأخيرة كأكثر البلدان خطورة في العالم.
 
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ويقيس استطلاع الرأي، مدى شعور المواطنين بالأمان في بلادهم. وركزت الأسئلة على معايير متعلقة بالأمن كثقتهم في الشرطة المحلية، والشعور بالأمان ليلا، وتعرضهم لسرقات، أو سطو مسلح أو اعتداءات في الشارع خلال الـ 12 شهرا الماضية.
 
وحصلت مصر على 88 نقطة من 100 نقطة، وتساوت مع الدنمارك وسلوفينيا والصين، في تحسن ملحوظ مقارنة بعام 2016 حين حصلت مصر على 82 نقطة.
 
"تزايد الثقة"
وقال جون كليفت من مؤسسة غالوب لبي بي سي إن نتائج مصر الأخيرة تعكس "استمرار الاتجاه نحو الأفضل خلال التقارير الأخيرة، التي كشفت عن تزايد ثقة المصريين في الشرطة وأجهزة الأمن".
 
ويقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البلاد، منذ أن قام الجيش بإبعاد الرئيس السابق محمد مرسي، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013.
 
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وتحارب مصر متشددين إسلاميين، نفذوا هجمات منذ الإطاحة بحكم مرسي، وقتلوا العام الماضي أكثر من 70 شخصا في هجمات انتحارية ضد كنائس بالعاصمة القاهرة وفي مدينتي طنطا والأسكندرية.
 
كما شن مسلحون متحالفون مع تنظيم الدولة الإسلامية عدة هجمات في شبه جزيرة سيناء، واستهدفوا عناصر من الشرطة والجيش هناك.
 
وتقول غالوب إنها أجرت مقابلات مع 148 ألف شخص بالغ في 142 دولة ومنطقة من أجل استطلاعات الرأي.
 
وقال حوالي 46 بالمئة من أفغانستان و49 بالمئة من أوغندا و50 بالمئة من جنوب السودان، إنهم كانوا ضحايا السرقة في العام الماضي، واحتلت هذه الدول المراكز الأخيرة قبل فنزويلا الأسوأ في العالم.
 
وتم تصنيف جنوب السودان كأقل دولة آمنة في أفريقيا، وتسبقها مباشرة الجابون وليبيريا وجنوب أفريقيا، وهي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في القارة.
 
وفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، قال 60 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون في قوة الشرطة المحلية، في حين ارتفعت النسبة إلى 68 بالمئة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
 
وسجلت رواندا أعلى مستويات أمان في القارة فيما يتعلق بالسلامة أثناء الليل، وقال 88 بالمئة من العينة المشاركة في الاستطلاع إنهم يشعرون بالأمان في السير بالشوارع مع حلول الظلام.
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