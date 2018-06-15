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المغرب يعلن بشكل مفاجئ عدم مشاركته في اجتماع لوزراء دول التحالف العربي

15
JUNE
2018
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أعلن المغرب بشكل مفاجئ، أمس الخميس، عدم مشاركته في اجتماع لوزراء إعلام دول التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية.
 
وقالت وزارة الثقافة والاتصال بالمغرب، في بلاغ، إن الوزير محمد الأعرج، لن يشارك في أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف، معللة غيابه عن هذا الاجتماع، الذي سيتم عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 23 يونيو الجاري، بـ"ارتباطات متعلقة بأجندة الوزير".
 
في المقابل اعتبر مراقبون ومتابعون موقف الوزير رد فعل على موقف السعودية ودول الخليج من ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، بعدما صوتت هذه الدول لصالح الملف الأمريكي.
 
ومن المقرر أن يشهد هذا اللقاء مشاركة وزراء الإعلام من الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إلى جانب دول أخرى من ضمنها الكويت والأردن ومصر والبحرين، ويحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
 
هذا وقد أعرب وزير الرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، عن أسفه لتصويت السعودية ضد ملف بلاده خلال انتخابات مونديال 2026، واصفا إياه بالخيانة.
 
وأكد العلمي، في تصريح صحفي تم تعميمه على بعض وسائل الإعلام، يوم أمس الخميس، "أسف بلاده العميق للخيانة التي تعرض لها من طرف بعض الأشقاء العرب، بمناسبة التصويت على ملف ترشيحه لاحتضان كأس العالم لعام 2026".
روسيا اليوم
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