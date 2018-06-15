living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آل الشيخ يفتح النار على لاعبي المنتخب.. ماذا قال؟

15
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لندن- عربي21 -
فتح رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، النار على لاعبي منتخب بلاده، بعد هزيمتهم القاسية في افتتاح كأس العالم، أمام البلد المضيف روسيا، بخماسية نظيفة.
 
 
 
وقال آل الشيخ، في فيديو نُشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن اللاعبين "سوّدوا وجهي.. هذه النتيجة أنا أتحملها أمام سيدي ولي العهد، والجمهور، ولكن هذه إمكانياتهم".
 
 
 
وتابع متحدثا عن لاعبي المنتخب الذين ظهروا بأداء هزيل أمام الدب الروسي: "أمّنّا لهم كل شيء، سددنا مستحقاتهم لثلاث سنوات، وأتينا بأفضل طاقم تدريبي لهم، ومع ذلك لم يؤدوا خمسة بالمئة من المطلوب منهم".
 
 
 
وأوضح آل الشيخ: "إلا أن الجيل الحالي للاعبين السعوديين متواضع، ويجب تجهيز ألف فتى أعمارهم بين 12-16، وإرسالهم على الفور للابتعاث لتعلم كرة القدم بشكل صحيح".
 
 
 
بدوره، قال رئيس اتحاد الكرة السعودي، عادل عزت، إنه سيتم استدعاء ثلاثة لاعبين ومحاسبتهم؛ بسبب ضعف أدائهم أمام روسيا.
 
 
 
وقال عزّت في تصريح لقناة "العربية"، إن اللاعبين الثلاثة هم، الحارس عبد الله المعيوف، والمدافع عمر هوساوي، والمهاجم محمد السهلاوي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout