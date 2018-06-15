آل الشيخ يفتح النار على لاعبي المنتخب.. ماذا قال؟

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لندن- عربي21 -

فتح رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، النار على لاعبي منتخب بلاده، بعد هزيمتهم القاسية في افتتاح كأس العالم، أمام البلد المضيف روسيا، بخماسية نظيفة.

وقال آل الشيخ، في فيديو نُشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن اللاعبين "سوّدوا وجهي.. هذه النتيجة أنا أتحملها أمام سيدي ولي العهد، والجمهور، ولكن هذه إمكانياتهم".

وتابع متحدثا عن لاعبي المنتخب الذين ظهروا بأداء هزيل أمام الدب الروسي: "أمّنّا لهم كل شيء، سددنا مستحقاتهم لثلاث سنوات، وأتينا بأفضل طاقم تدريبي لهم، ومع ذلك لم يؤدوا خمسة بالمئة من المطلوب منهم".

وأوضح آل الشيخ: "إلا أن الجيل الحالي للاعبين السعوديين متواضع، ويجب تجهيز ألف فتى أعمارهم بين 12-16، وإرسالهم على الفور للابتعاث لتعلم كرة القدم بشكل صحيح".

بدوره، قال رئيس اتحاد الكرة السعودي، عادل عزت، إنه سيتم استدعاء ثلاثة لاعبين ومحاسبتهم؛ بسبب ضعف أدائهم أمام روسيا.

وقال عزّت في تصريح لقناة "العربية"، إن اللاعبين الثلاثة هم، الحارس عبد الله المعيوف، والمدافع عمر هوساوي، والمهاجم محمد السهلاوي.