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بالفيديو... رد فعل محمد بن سلمان بعد الهدف الأول لمنتخب روسيا

14
JUNE
2018
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سجل يوري جازينسكي هدف منتخب روسيا الأول فى شباك السعودية بالمباراة التى تجمعهما حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو"، ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم أيضاً منتخبى مصر وأوروغواى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا، بعد مرور 12 دقيقة على انطلاق المباراة.

وظهر الأمير محمد بن سلمان بعد الهدف وهو يبتسم ويصافحه الرئيس الروسي فلادمير بوتين بعد إحراز الهدف.
وتأتي هذه المباراة ضمن المجموعة الأولى والتي تضم الثنائي الآخر أوروغواي ومصر.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي كالتالي: عبد الله المعيوف أسامة هوساوي — عمر هوساوي — محمد البريك — ياسر الشهراني — سلمان الفرج — عبد الله عطيف — تيسير الجاسم — سالم الدوسري — يحيى الشهري — محمد السهلاوي.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران، من أجل حضور المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

وفور هبوطه للأراضي الروسية، قام ابن سلمان بالتوقيع على الكرة التذكارية الخاصة بكأس العالم 2018، وتولى مهمة إحضار الكرة لبن سلمان، زابيفاكا تميمة المونديال.

المصدر: سبوتنيك

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