مقتل ضابط من البيشمركة في أربيل بهجوم مسلح

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أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ضابطا في قوات البيشمركة الكردية قتل في هجوم شنه مسلحون في أربيل شمال العراق.

وأعلن المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز: "أطلق مسلحون مجهولون النار، أمام جامع الفاروق في ناحية كسنزان، على الضابط في قوات البيشمركة، شيخ عثمان عبدالله، الأمر الذي أدى إلى مقتله فورا".

وأضاف المتحدث: "الضحية كان خارجا من الجامع عندما أصيب برصاصتين، فارق على إثرها الحياة.. وفتحت الجهات المعنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث".

من جانبه، ذكر أحد أقارب القتيل، أن الهجوم وقع أثناء خروجه من الجامع، حيث كان يشارك في صلاة التراويح.

ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وشهدت محافظات كردستان العراق، خلال الفترة الماضية، عدة عمليات قتل، في وقت حذرت فيه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم من انتشار ظاهرة حمل السلاح غير المرخص، ما بات يشكل تهديدا خطيرا.