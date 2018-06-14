عاهل المغرب يجري اتصالا مع تميم بعد تصويت قطر للمغرب

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أجرى العاهل المغربي محمد السادس، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التي صوتت لصالح الرباط من أجل استضافة تنظيم كأس العالم لعام 2026.

وقال بيان للديوان الملكي، إن "قطر كانت من بين الدول التي صوتت اليوم لصالح الترشيح المغربي خلال عملية التصويت لاختيار البلد المنظم لكأس العالم 2026 التي أجريت بموسكو".

وبحسب البيان، "فقد أبلغ الشيخ تميم العاهل المغربي دعم قطر الكامل للمغرب في حال تقدمت المملكة بترشيحها لتنظيم مونديال 2030".

وحصل الملف المغربي على 65 صوتا فقط، مقابل 134 للملف الثلاثي (الأمريكي، والمكسيكي، والكندي)، خلال انتخابات الجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لاختيار البلد الذي سيستضيف التظاهرة الكروية الأشهر في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن دولا خليجيه مثل السعودية والإمارات والبحرين صوتت ضد المغرب بحسب نتائج التصويت التي أعلنها الفيفا، وذلك إلى جانب الكويت، والأردن، ولبنان، والعراق، فيما فضلت باقي الدول العربية الأخرى دعم الملف المغربي.

وصوتت 41 دولة أفريقية لصالح الملف المغربي، من أصل 54 اتحادا، مستجيبة بذلك لدعوة المغرب ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وعلى خلاف القارة الأفريقية، فإن القارة الأوربية لم تمنح سوى 11 صوتا لصالح المغرب، وهي تركيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، صربيا، ألبانيا، بيلاروسيا، وإستونيا.