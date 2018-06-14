مجتهد: كوشنر كشف هذا السر لابن سلمان عن لقاء ترامب بكيم

A + A -

لندن- عربي 21 - تحدث المغرد الشهير "مجتهد" عن السر الذي كشفه مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن لقاء ترامب بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وبحسب "مجتهد"، فإن كوشنر سرّ إلى ابن سلمان بأمر لم يطلع عليه إلا دائرة ضيقة في البيت الأبيض، "وربما لم يعلم به الكونغرس".

وأوضح "مجتهد" أن كوشنر كشف سرا لابن سلمان، قائلا له إن "ترامب يريد قبل أن يواجه إيران عسكريا أن يروج لنفسه بأنه رجل سلام، فحرص على هذا الإنجاز".

وقال "مجتهد" إن حديث كوشنر لابن سلمان جاء بعد إبداء الأخير تخوفه من احتمالية إقدام ترامب على عقد اتفاق مع طهران، على غرار ما فعله مع بيونغيانغ.

وتابع "مجتهد" بأن كيم كان راضيا بإعلان نزع النووي قبل القمة، "لكن الصين حين لاحظت حماس ترامب، قررت ابتزازه، فرفضت أن تعقد القمة إلا بعد أن يلغي الحرب التجارية على الصين".

وبيّن "مجتهد" أن ترامب تعهد سرا للصين بأن "يوقف الحرب التجارية ضدها، وقدم دليلا على ذلك برفع الحظر عن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ZTE، المتهمة بالتجسس التجاري والتقني على أمريكا"، وحينها أوعزت الصين لكيم بالموافقة على اللقاء مرة أخرى، بحسب قوله.

وبحسب "مجتهد"، فإن الكونغرس رفض قرار الرئيس رفع الحظر عن ZTE، لكن "ترامب تعهد للصينيين -كما قال كوشنر- بأنه سيستخدم الفيتو في إلغاء قرار الكونجرس. وأما الحرب التجارية والتعرفة الجمركية، فقد وكل ترامب وزير التجارة بالتنسيق مع الصينيين لطرح سيناريو متدرج لا تنبه له أوروبا، التي اصطدم معها في قمة كندا".

وخلص "مجتهد" إلى أن "ابن سلمان اطمأن -بعد هذا الشرح من كوشنر- بأن المواجهة مع إيران ماضية قدما، وهو حاليا في حالة زهو وانتفاخ؛ لأنه عرف أسرارا لم يعرفها الكونجرس ولا كثير من المؤسسات الأمريكية عن حدث كبير مثل قمة ترامب وكيم، وصار يتشدق بها في دائرته الخاصة".