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قطر تعلن عن حزمة استثمارات ضخمة ومساعدات للأردن

14
JUNE
2018
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة قررت دعم المملكة الأردنية الهاشمية بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل و500 مليون دولار.
 
وذكرت الخارجية في بيانها أن دولة قطر تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة على أراضيها لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، لإنعاش الاقتصاد الأردني.
 
وجاء هذا الإعلان من الخارجية القطرية خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالعاصمة عمان اليوم، وذلك بعد عودة العاهل الأردني إلى بلاده من زيارة للكويت والبحرين.
 
ونشر الديوان الملكي الهاشمي على حسابه في "تويتر" صورا تظهر الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية القطري أثناء اللقاء.
 
وكانت السعودية والإمارات والكويت، تعهدت للأردن بتقديم حزمة مليارين وخمسمئة مليون دولار، لمساعدة عمّان على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك خلال قمة رباعية عقدت في مكة المكرمة، دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
 
وأعرب العاهل الأردني عبدالله الثاني وقتها عن شكره وتقديره لتقديم حزمة المساعدات مشيرا إلى أنها ستسهم في تجاوز الأردن لأزمته الحالية.
روسيا اليوم
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