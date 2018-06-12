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قطر تفاجئ 'جيرانها' بقرار عسكري جديد!

12
JUNE
2018
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فاجأت قطر، دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بقرار عسكري جديد، بعد أيام من إنشاء منظومة جوية لحماية المجال الجوي القطري، مع بريطانيا.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها وقعت على اتفاق حول شراء قطر مجموعة من طائرات "DHC-6 Twin Otter 400" للقفز المظلي مع شركة "Viking Air" الكندية.

وأوضحت الوزارة القطرية، في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن التوقيع جرى من قبل اللواء الركن طيار مبارك محمد الكميت الخيارين، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، وبيتر والكر، المدير الإقليمي للمبيعات للشركة الكندية، مشيرة إلى أن طائرات "DHC-6 Twin Otter 400" المطورة الخاصة بعمليات الإنزال الجوي، التي تشتريها قطر، سيتم نشرها في قاعدة الدوحة الجوية.

في غضون ذلك، قال النقيب طيار عبدالله الهدفه، نائب رئيس اللجنة لطائرات القفز المظلي، حسب بيان الوزارة، إنه "بتوجيهات سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع تم شراء أفضل طائرات القفز المظلي من شركة Viking Air الكندية لدعم الفريق المظلي الخاص بالقوات الخاصة المشتركة، وتعتبر هذه الطائرات إضافة إلى المنظومات الحديثة للقوات الأميرية القطرية".

وكثفت قطر عملية تسليح قواتها المسلحة بأحدث أنواع المعدات العسكرية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والطائرات والمروحيات الحربية، في ظل الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عام بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، وأعلنت هذه الدول يوم 5 يونيو/حزيران 2017 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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