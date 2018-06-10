الطائرات الورقية الفلسطينية تحرق 17 موقعا إسرائيليا

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رد الجيش الإسرائيلي على مصادر تصنيع الطائرات الورقية في غزة، بعد أن تسببت بإشعال النار في 17 موقعا داخل إسرائيل، مما حمل الجيش الإسرائيلي على إطلاق العيارات التحذيرية في اتجاه غزة.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إن "الشبان على حدود غزة صعدوا من هجماتهم بالطائرات والبالونات المشتعلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

ونشبت الحرائق في 17 موقعا إسرائيليا منذ الصباح، حيث اندلع حريق بالقرب من محطة سديروت ومسارات السكة الحديدية، وأدت سحب الدخان في الجنوب إلى إغلاق الطريق، كما أمر الجيش الإسرائيلي السكان بعدم لمس الطائرات الورقية، خشية أن تكون مفخخة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي العيارات التحذيرية، وأشار في بيان عنه إلى أنه "يعتبر استخدام البالونات والقنابل الحارقة خطوة قاسية جدا وسيعمل على وقفها".

وسقطت طائرة ورقية محترقة في حقل في منطقة لخيش قرب السياج الحدودي، وجرى إغلاق الطريق 34 مؤقتا أمام حركة المرور قرب سديروت لغرض التعامل مع الحرائق.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية إرشادات للسكان للتعامل مع الأجسام المشبوهة مثل الألعاب النارية، ورد في بعضها: "ابتعد عن مكان الحادث، ولا تلمس الطائرات الورقية، واتصل بمركز الشرطة على الفور".