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المغرب ينقذ 472 مهاجرا في المتوسط والأطلسي...في ليلة واحدة

10
JUNE
2018
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أنقذت القوات البحرية المغربية قبالة سواحلها نحو 472 مهاجرا غير شرعي، كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، ليل الجمعة- السبت.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية في بيان ان "البحرية الملكية قدمت المساعدة في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، ما أمكن إنقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية بينهم 28 امرأة و27 قاصرا وثلاثة رضع".

أضاف البيان: "أعيد جميع المهاجرين سالمين إلى الميناء، وكذلك الأمر بالنسبة لآليات الإبحار المستعملة"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

ويحاول آلاف المهاجرين ومعظمهم من أفريقيا الوصول إلى إسبانيا عبر المغرب في قوارب ليست مصممة للملاحة في البحار.

وكان المغرب قد اعتمد عام 2013 سياسة جديدة للهجرة، ونظم حملتين لتسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وغالبيتهم من بلدان إفريقية جنوب الصحراء.

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