إسرائيل تنفذ تمرينا عسكريا يحاكي الهجوم على غزة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انتهاء التمرين الجوي الواسع، والذي حاكى سيناريوهات حربية متعددة وعلى رأسها استهداف قطاع غزة.

وقال أدرعي: "يهدف التمرين إلى العمل على تعزيز قدرات وجهوزية القوات لسيناريو حربي متصاعد".

وأضاف، "لقد جهزت الطواقم التقنية الطائرات والمروحيات استعدادا للطيران، واشترك في المناورات كذلك المئات من جنود الاحتياط من كافة الوحدات".

كام نوركين: "لقد نجحنا في مواجهة كل هذه التحديات ونحن مستعدون لأي نشاط سنحتاجه".

واشتركت في التمرين مئات الطائرات الحربية، والمروحيات وطائرات النقل التي تدربت طواقمها على الطيران في ساعات النهار والليل، وبالتنسيق الكامل مع القيادة الجنوبية وهيئات التنسيق والسيطرة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية.

واعتبرت مصادر عبرية التمرين رسالة إلى المقاومة في قطاع غزة، وخاصة في ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود.