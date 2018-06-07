ما هي حقيقة "طرد" دبلوماسي سعودي من العراق؟

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نفت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن "طرد" دبلوماسي سعودي من العراق بدعوى "التدخل" في الانتخابات العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان، إنه "‏لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من طرد دبلوماسي سعودي من العراق تحت دعوى التدخل في الانتخابات العراقية".

وأضاف محجوب قائلاً، "كنّا قد أشرنا اكثر من مرة لضرورة توخي الدقة والمهنية في نقل وترويج الأخبار واقتنائها من مصادرها الرسمية".

وكانت وسائل إعلام نشرت، في وقت سابق، أنباء مفادها بأن العراق "طرد" دبلوماسياً سعودياً بعد "تدخله" في الانتخابات.