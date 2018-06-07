والد الفرعون محمد صلاح يتوجه بطلب للحكومة المصرية

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تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، طلب صلاح غالي، والد محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بالحصول على أرض بمساحة ألف فدان بمنطقة وادي النطرون لإقامة مشروع متكامل.

وقال المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، اللواء محمد حلمي، إن والد محمد صلاح تقدم بالطلب وفقا للشروط القانونية المخصصة لمثل تلك الطلبات.

ويرغب والد صلاح في إقامة مشروع إنتاجي في المنطقة، وتدرس اللجان المختصة الأمر والأوراق المقدمة ودراسات الجدوى وكل الشروط الأخرى المقدمة من والد اللاعب محمد صلاح للوقوف على جدواه واتخاذ قرار فيه، ثم عرضه على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.