جيهان السادات تكشف سرا جديدا عن زوجها الراحل (شاهد)

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لندن- عربي21 - كشفت جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، سرا جديدا عن زوجها.

وأوضحت السادات أن الرئيس السابق كان قد كتب رواية رومانسية قبل اغتياله.

وأضافت أنها تفكر جديا في طباعة الرواية في الفترة المقبلة، على أن تذهب أرباحها إلى صندوق "تحيا مصر"، الذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري.

يذكر أن حديث جيهان السادات جاء عبر حوار مع قناة "القاهرة اليوم".

يشار إلى أن أنور السادات اغتيل في العام 1981، بعد رئاسة استمرت 11 عاما، ليخلفه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.