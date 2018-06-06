living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختراق موقع "تحديد الأنساب".. وتسريب بيانات 90 مليون مستخدم

6
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة "ماي هريتيج" الإسرائيلية، للتواصل العائلي وتحديد الأنساب، أن موقها الإلكتروني تعرض للاختراق، ما أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم.
وكتبت الشركة في مدونتها، وفق ما أوردت "رويترز"، الأربعاء، بأن الاختراق الأمني حدث في 26 أكتوبر من العام الماضي
 
واستهدف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور مستخدمي الموقع منذ تسجيلهم فيه وحتى حدوث الاختراق.
 
ولم تعلم بأمر الاختراق إلا أخيرا، عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع الشركة.
 
وأوضحت الشركة الإسرائيلية أنها لم تعثر على أي بيانات أخرى على الخادم، ولا تتوافر أدلة على استخدام البيانات الموجودة في الملف.
 
وذكرت المدونة أن المعلومات عن أشجار العائلات وبيانات الحمض النووي (دي.إن.إيه) مخزنة على أجهزة منفصلة ولم تتأثر بالاختراق.
 
وتساعد الشركة الإسرائيلية العائلات حول العالم في اكتشاف تاريخها، باستخدام أدوات شجرة العائلة واختبارات الحمض النووي ومكتبة من السجلات التاريخية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout