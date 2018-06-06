بوتفليقة يلغي الزيادات في استخراج الوثائق البيوميترية

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أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بإلغاء الرسوم التي كانت مقترحة على استخراج الوثائق البيومترية في قانون الموازنة التكميلي 2018.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بوتفليقة اليوم، إنه وخلال مناقشة مشروع القانون فيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى عزم الحكومة في مشروع قانون الموازنة التكميلي، فرض رسوم على استخراج الوثائق الإدارية منها بطاقة الهوية البيومترية التي كانت تسلم مجانا.

وأثارت خطة الحكومة جدلا واسعا لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي .

المصدر: وسائل إعلام جزائرية