تفاعل سعودي طريف مع بدء إصدار رخص قيادة للنساء

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لندن- عربي21 - بثت وسائل إعلام سعودية، الاثنين، فيديو لسيدة تستلم رخصة قيادة سيارة، وأشاروا إلى أنها "أول رخصة قيادة نسائية" في المملكة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإدارة العامة للمرور بدأت اليوم استبدالها بالرخص الدولية المعتمدة في المملكة رخصا سعودية؛ استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

وبينت أنه بعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية" وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.

ونشرت مجموعة من المواطنات السعوديات صورا لرخص القيادة التي استصدرنها، الاثنين، ويظهر من خلال الصور أنهن باشرن القيادة على الفور.

وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو/ حزيران الجاري، و"وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وعجّ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدات وفيديوهات طريفة، تزامنا مع بدء استصدار الرخص للنساء.

ونشر ناشطون فيديوهات طريفة، قالوا إن النساء سيقمن بأفعال مشابهة لها في حال قدن السيارة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.