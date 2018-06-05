مدينة عربية ضمن المدن الأعلى في الدخل الشهري!

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ظهرت مدينة دبي العربية ضمن التقرير السنوي لبنك "Deutsche" الألماني، الذي يقارن بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشة في أكبر وأثرى مدن العالم.

وتتصدر القائمة بالترتيب كل من: زيورخ، سان فرانسيسكو، نيويورك وسيدني. وتأتي أول مدينة عربية في المركز التاسع، وهي دبي، بمتوسط دخل بلغ 3500 دولار شهريا.

ولا عجب في أن مراكز المال هي من أولى المدن في القائمة كلندن وفرانكفورت ونيويورك. وكذلك عواصم الدول الاسكندنافية الشمالية كستوكهولم وأوسلو.

كما ذكر التقرير تقدم فرانكفورت الألمانية في القائمة الدولية لهذا العام، بعد أن ارتفع متوسط الدخل 200 دولار بالمقارنة مع 2017. وتعود الأسباب إلى نية العديد من البنوك العالمية نقل مقراتها الأوروبية من لندن إلى فرانكفورت، عقب خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي.

ولتفادي الخطأ أثناء التقييم، يقوم البنك الألماني بدراسة تكاليف الحياة بدقة وذلك ابتداء من سعر علبة السجائر إلى أسعار البيوت والعقارات التجارية. وكذلك يقوم البنك بدراسة متوسط الدخل الشهري للأفراد، مقتطعا قيمة الضرائب على الدخل.