living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدينة عربية ضمن المدن الأعلى في الدخل الشهري!

5
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ظهرت مدينة دبي العربية ضمن التقرير السنوي لبنك "Deutsche" الألماني، الذي يقارن بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشة في أكبر وأثرى مدن العالم.
 
وتتصدر القائمة بالترتيب كل من: زيورخ، سان فرانسيسكو، نيويورك وسيدني. وتأتي أول مدينة عربية في المركز التاسع، وهي دبي، بمتوسط دخل بلغ 3500 دولار شهريا.
 
ولا عجب في أن مراكز المال هي من أولى المدن في القائمة كلندن وفرانكفورت ونيويورك. وكذلك عواصم الدول الاسكندنافية الشمالية كستوكهولم وأوسلو. 
 
كما ذكر التقرير تقدم فرانكفورت الألمانية في القائمة الدولية لهذا العام، بعد أن ارتفع متوسط الدخل 200 دولار بالمقارنة مع 2017. وتعود الأسباب إلى نية العديد من البنوك العالمية نقل مقراتها الأوروبية من لندن إلى فرانكفورت، عقب خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي. 
 
ولتفادي الخطأ أثناء التقييم، يقوم البنك الألماني بدراسة تكاليف الحياة بدقة وذلك ابتداء من سعر علبة السجائر إلى أسعار البيوت والعقارات التجارية. وكذلك يقوم البنك بدراسة متوسط الدخل الشهري للأفراد، مقتطعا قيمة الضرائب على الدخل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout