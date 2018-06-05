طفل إسرائيلي: غزة تطلق الصواريخ لأننا سرقنا أرضهم (فيديو)

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقرير مترجما لإحدى القنوات العبرية استطلع فيه المراسل الإسرائيلي آراء المستوطنين المحبطة من حكومتهم في منع الطائرات الورقية القادمة من غزة والتي ألحقت خسائر فادحة بالأراضي التي يزرعونها حول غزة.

وهاجم المستوطنون حكومة بنيامين نتنياهو وهددوا بالإطاحة به في الانتخابات المقبلة في حال لم يجد حلا للوضع الأمني المتدهور الذي يعانون منه.

وخلال التقرير قال أحد أطفال المستوطنين إن الفلسطينيين يطلقون الصواريخ علينا بسبب معاملتنا السيئة لهم فنحن سرقنا أرضهم وقتلنا الكثير منهم.

ورأى نشطاء أن أحاديث المستوطنين تكشف كيف نجحت مسيرة العودة في "التأثير على الرواية الصهيونية حتى عند الإسرائيليين أنفسهم".