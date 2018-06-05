السعودية تعلن عن موقفها من القطريين الراغبين في أداء العمرة

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كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن موقفها من المواطنين القطريين الراغبين في أداء العمرة هذا الموسم.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه "في ظل تعنت السلطات القطرية وموقفها السلبي تجاه عدم تمكين مواطني قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، ترحب المملكة بالأشقاء القطريين للقدوم لأداء مناسك العمرة".

ودعت الوزارة القطريين الراغبين في أداء العمرة "لتسجيل بياناتهم في موقع الوزارة النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، وفق الضوابط المنظمة لذلك".

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه: "فيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم".

وبحسب البيان، يكون قدوم المعتمرين المقيمين في قطر جوا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان 2018.