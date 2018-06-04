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طالبة تنتحر... خوفا من امتحانات الثانوية العامة!

4
JUNE
2018
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لعدم قدرتها على تأدية امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت أمس الأحد، انتحرت فتاة مصرية بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وقد تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية بلاغا بانتحار طالبة في الثانوية العامة، بالسقوط من الطابق الخامس في العقار الذي تقيم فيه، قبل ساعتين من بدء امتحان اليوم الأول، وذلك خشية الرسوب لعدم استعدادها للامتحانات.

وتبيّن أن الفتاه، وتدعى يارا ياسر محمد، كانت تعاني من ضغوط عصبية ونفسية بسبب قرب امتحانات الثانوية العامة، وكانت تخشى من الرسوب، فألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها، الكائن في شارع الخلفاء بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

وبفحص ومعاينة الجثة تبيّن تعرض الفتاة لكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة ارتطامها القوي بالأرض.

وذكرت والدة الفتاه أن ابنتها ألقت بنفسها من نافذة الشقة، نظرا لضعف مستواها الدراسي وعدم قدرتها خلال الأيام الأخيرة على استذكار دروسها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في وفاة ابنتها.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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