تغريدة مثيرة للبرادعي عن الاحتجاجات في الأردن وما وراءها

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لندن- عربي21 - أطلق نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، تغريدة مثيرة عن الاحتجاجات التي تشهدها المدن الأردنية كافة منذ خمسة أيام.

وقال البرادعي في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "هل صحيح ما يتردد أن الأردن يتم معاقبته بسبب موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية؟".

وتابع: "أسأل الله ألا نصل إلى هذا الدرك. ألم ندرك بعد أن مزيدا من الانقسام في العالم العربي قد يكون بداية النهاية لنا جميعا".

وتشهد غالبية محافظات المملكة، احتجاجات واسعة لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة برد مشروع قانون الضريبة التي تنوي الحكومة فرضه على المواطنين.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الملك عبد الله الثاني استدعى رئيس الوزراء هاني الملقي للمثول أمامه، الاثنين، وسط توقعات بتقديم الأخير استقالته.