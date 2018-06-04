living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالات الانتحار في تزايد مستمر بمصر.. وهذه أبرز دوافعها

4
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
القاهرة- عربي21 -كشف مشهدان مأساويان حجم المشكلات الاجتماعية في مصر مع تردي الأوضاع الاقتصادية، فقد ترك مصري طفلتيه الرضيعتين أمام إحدى المستشفيات لمصيرهن المجهول، فيما أقدم رجل آخر وزوجته على الانتحار بسبب وضعهما المعيشي. 
 
وتلخص المشهد الأول، بأن مصريا قرر أن يترك طفلتيه الرضيعتين البالغتين من العمر 8 أشهر أمام مستشفى الأطفال بالمنصورة (وسط الدلتا)، لمصيرهن المجهول.
 
أما المشهد الثاني، فهو لانتحار مهندس شاب بإلقاء نفسه من الطابق السادس بمنطقة المريوطية بالجيزة، الأسبوع الماضي، لتتبعه زوجته الطبيبة بعدها بلحظات، ليكتشف الجميع أن المهندس الشاب كان بلا عمل ولجأ لبيع الخضار لينفق على زوجته.
 
انتحار المهندس والطبيبة أرجعه الكاتب خالد الأصور، للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون، قائلا: "أهله طفحوا الكوتة وعلموه علشان يبقى (باشمهندس) وعلشان مفيش شغل، محمد اشتغل بياع خضار".
 
وأضاف الأصور، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "لا يحدثني أحد عن حرمة الانتحار؛ محمد كان متدين وملتحي، وميار كانت متدينة ومنقبة، أنت لا تعرف كم من الضغوط النفسية والمعيشية قادتهما لهذا المصير".
 
وزادت الأيام الأخيرة وبشكل ملحوظ أخبار انتحار المصريين وخاصة الشباب منهم؛ وأمس الأحد، انتحرت فتاة ببني سويف، وطالب بكفر الشيخ. والجمعة الماضي، انتحر نقاش بكفر الشيخ، وعامل نظافة ببني سويف.
 
وفي شهر أيار/ مايو المنصرم شهدت مصر انتحار عشرة أشخاص إضافة إلى قصة انتحار رجل أعمال في التجمع الخامس وقتل أولاده التي ما زالت تشغل الرأي العام، فيما تم إنقاذ شاب قبل الانتحار غرقا بالمنصورة.
 
وحول معدلات الانتحار في 2015، أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع مصر بالمرتبة 96 عالميا، ورصدت المنظمة، والمركز القومي للسموم، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم بين الثلاثين والأربعين.
 
وفي نيسان/أبريل 2016، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن معدلات الانتحار بمصر بلغت 4200 حالة سنويا، في ظل انتشار الفقر والبطالة ووجود نحو 45 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر.
 
ورغم أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد زيادة كبيرة بأعداد المنتحرين وأنها قفزت من 1160 حالة في 2005، إلى نحو 5000 في 2015، أكدت وزارة الداخلية أن معدلات الانتحار الموثقة رسميا لم تتجاوز حاجز 310 حالات سنويا، وسط انتقادات حقوقية بعدم شفافية الأرقام والتعتيم وغياب الشفافية وضعف حرية تداول المعلومات بمصر.
 
الكاتب الصحفي عماد عنان، أرجع في مقال له ظاهرة الانتحار بمصر لما تعيشه من "قمع سياسي، وتراجع اقتصادي، وانتهاك حقوقي، وترد أمني، وتخاذل داخلي وخارجي، إذ يقبع الشباب المصري ملتحفا بثياب اليأس من غد أفضل".
 
وأشار إلى دور القهر السياسي، في الظاهرة، قائلا: "القهر السياسي، وسياسات القمع وتضييق الخناق على الحريات، والظلم وغياب العدالة، والتي تعاني منها مصر السنوات الأخيرة وحدها كفيلة بأن تدفع الشباب دفعا وبقوة إلى اختيار الموت، لاسيما بعد حالة اليأس والإحباط".
 
وتحدث عنان، عن انتحار الناشطة السياسية الشابة زينب المهدي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معتبرا أنه نتيجة للقهر السياسي الذي تعرض لها شباب مصر الثورة عقب وأد التجربة الديمقراطية في 2013 والانقلاب العسكري وقتل الأبرياء.
 
‏من جانبه، أكد الاستشاري النفسي والتربوي والاجتماعي الدكتور محمد الحسيني، أن "أعلى معدلات انتحار على مستوى العالم مسجلة بسبب الشعور بالإحباط والباقي لأمور أخرى".
 
وأشار إلى أن حالة انتحار المهندس والطبيبة بسبب ما تعرضا له من يأس وإحباط لمعاملات متدنية أدت لكسر في الآمال والأحلام لديهما، موضحا أن "هذه الأمور قد تقود للتفكير في الانتحار"، مشيرا إلى أن معدلات الإحباط في مصر عالية جدا.
 
من جهته، قال أستاذ علم النفس لـ"عربي21"، إن "الانتحار ليس خطوة وقتية أو أمرا مفاجئا؛ ولكن يخطط له بالدماغ فترة من الزمن مصحوبا بحوارات محبطة مع النفس عن المستقبل، بجانب بعض الاضطرابات النفسية وخاصة مع المسؤولية التي يشعر بها كثير من الشخصيات بمتطلبات البيت والإيجار وأمور المعيشة والإنفاق وما يترتب عليها من عجز و إهانة شديدة وجميعها مبعثها الإحباط الذي يؤدي للانتحار".
 
 
وحول مدى تحميل الوضع الاقتصادي مسؤولية دفع الأفراد للتخلص من حياتهم، أكد الأكاديمي المصري، أن "الوضع الاقتصادي لو تحدثنا بموضوعية ومهنية تامة؛ فإنه ليس السبب الأعظم لهذا الأمر"، مضيفا أن "البيئة الإجمالية في مصر غير مناسبة والوضع الاقتصادي جزء منها".
 
 
وتحدث الحسيني، عن دور التاريخ النفسي التراكمي الذي تبنى عليه نفسية الإنسان كان يبدأ الأمر برفع أعلى مستوى من السعادة والشعور بالحرية مثلما حدث مع معتصمي رابعة العدوية، ثم سحب البساط مرة واحدة ما يسبب السقوط الذي ينتج عنه يأس نهائي يقود للانتحار أو لتحد شديد يساعد على الصمود أو حالة لامبالاة قريبة من الموت.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout