ولي العهد الأردني يتفقد مكان الاحتجاجات في العاصمة عمان!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، وهو يتفقد مكان الاحتجاجات والإجراءات الأمنية في منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان.

ويظهر المقطع المصور زيارة ولي العهد لمكان الاحتجاج ومصافحته عددا من رجال الأمن والمحتجين الموجودين في الموقع.

ونقل الأمير للموجودين في الموقع تحيات الملك عبد الله الثاني لهم، واعتزازه بالدور الذي يقوم به رجال الأمن، مشددا على احترام حرية التعبير والحفاظ على سلمية الاحتجاجات.

وتجددت الاحتجاجات مساء أمس الأحد في معظم المدن الأردنية، رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة، خاصة أمام مقر الحكومة، الذي تحول إلى المكان الرئيس للاحتجاج.

ويطالب المحتجون بـ"تغيير النهج الاقتصادي القائم على اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة وتفاقم الدين العام، وآخره قانون ضريبة الدخل الذي يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة".